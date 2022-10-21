Путин подписал указ о Координационном совете для обеспечения потребностей армии

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве, который образован для "обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В новый орган вошли девятнадцать государственных деятелей под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Среди членов совета обращают на себя внимание глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов.

В обязанности председателя совета входит ежедневный доклад президенту о ходе работы. Обязательной периодичности заседаний указ не предусматривает: их можно проводить "по мере необходимости". В компетенцию совета входит, в частности, контроль за снабжением армии, выбором поставщиков, формированием цен на товары и услуги, требующиеся участникам специальной военной операции на Украине.

Впервые о необходимости учреждения нового органа президент высказался в среду на заседании Совета Безопасности. На том же мероприятии было объявлено о введении военного положения в четырех новых регионах РФ, ранее бывших украинскими областями, а также "режима среднего реагирования" еще в восьми приграничных регионах РФ.