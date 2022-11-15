В Петербурге зафиксирован исторический рекорд по ипотеке

Доля ипотечных сделок по итогам октября выросла на 3 % относительно предыдущего месяца и составила на первичном рынке жилья в Петербурге 93 %, сообщил 15 ноября РБК со ссылкой на аналитиков "Петербургской недвижимости". Это самый высокий показатель за все время наблюдений, уточнили эксперты.

Другие аналитики называют иные цифры, однако не оспаривают факт установления "ипотечного рекорда". Так, согласно данным Dataflat.Ru, доля ипотечных сделок в городе по итогам октября составила 86 %, что на 4 % больше показателей сентября. При этом в Ленобласти этот показатель уменьшился на 3 %, составив 87 %.

В то же время ряд застройщиков, таких как "Ленстройтрест", отчитывались о том, что у них 100 % заключаемых сделок относятся к числу ипотечных. "Практически весь объем составляли договоры, заключенные по условиям собственных субсидированных программ, где ставка начинается от 0,1 % годовых и ежемесячный платеж составляет от 18 000 рублей", — приводит РБК сообщение компании.

Сервис мониторинга первичного рынка bnMAP.pro, в свою очередь, констатирует рост срока обременения по ипотечным сделкам в Петербурге и Ленобласти до 24,4 и 24,2 лет соответственно. За год это значение увеличилось на 3,8 года в городе и на 3,7 года в области, а самыми востребованными ипотечными кредитами оказались 30-летние.

Самой популярной остается ипотека с господдержкой, на которую приходится 72 % сделок, уточняет "Петербургская недвижимость". Еще 19 % приходится на семейную ипотеку, 7 % — на стандартную программу и 2 % — на IT-ипотеку.

На этой неделе вопросом ипотеки озаботился депутат Госдумы Виталий Милонов, который предложил запретить ее выдачу гражданам с долгами по алиментам.

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