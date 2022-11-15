Галявиев полностью признал вину в нападении на казанскую школу

Ильназ Галявиев полностью признал вину в стрельбе, устроенной в гимназии № 175 в Казани, сообщило 15 ноября ТАСС. Заявление прозвучало на заседании Верховного суда Татарстана.

"Вину признаю полностью", — заявил Галявиев, отвечая на вопрос судьи.

В декабре 2021 года Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Галявиеву, вменив ему статьи об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ); изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ); умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая 2021 года, в результате произошедшего погибли девять человек и получили тяжкий вред здоровью 143 пострадавших, из которых 135 — дети.