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Новости 13:48

Набиуллина анонсировала меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков

фото ЗакС политика Набиуллина анонсировала меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков

Со следующего года Банк России намерен ввести меры, ограничивающие риски в сегменте ипотеки от застройщиков, заявила 15 ноября глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме. По ей словам, ЦБ "беспокоит" ситуация, когда клиентам предлагаются ставки вплоть до нулевых.

"Наш анализ показывает, что стоимость квартиры в таком договоре на 20-30 % завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту, а продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится", — цитирует Набиуллину ТАСС.

В подобной ситуации глава Центробанка увидела риски как для заемщиков, так и для банков, которые получают в залог активы по завышенной цене. "Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года", — пообещала она.

Ранее стало известно о том, что доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга достигла 93 %, что стало рекордом за время наблюдений.


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