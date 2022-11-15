Набиуллина анонсировала меры по ограничению рисков ипотеки от застройщиков

Со следующего года Банк России намерен ввести меры, ограничивающие риски в сегменте ипотеки от застройщиков, заявила 15 ноября глава регулятора Эльвира Набиуллина в Госдуме. По ей словам, ЦБ "беспокоит" ситуация, когда клиентам предлагаются ставки вплоть до нулевых.

"Наш анализ показывает, что стоимость квартиры в таком договоре на 20-30 % завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту, а продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится", — цитирует Набиуллину ТАСС.

В подобной ситуации глава Центробанка увидела риски как для заемщиков, так и для банков, которые получают в залог активы по завышенной цене. "Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года", — пообещала она.

Ранее стало известно о том, что доля ипотечных сделок на первичном рынке Петербурга достигла 93 %, что стало рекордом за время наблюдений.