Депутат Шишлов не смог оспорить штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга 15 ноября оставил без изменений постановление о штрафе депутату Законодательного собрания Александру Шишлову за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На суде "яблочник" заявил, что считает постановление Петроградского суда политически мотивированным и необоснованным. Также он выступил против введения административной и уголовной ответственности за высказывание мнения о специальной военной операции.

— Фактически постановление направлено не на торжество права, а на давление и запугивание инакомыслящих и политических оппонентов власти. В этом постановлении проявились фундаментальные проблемы с нарушением прав и свобод человека, - заявил Шишлов.

Адвокат Андрей Чертков тоже назвал постановление о штрафе его доверителю необоснованным, а также обратил внимание суда на истекшие сроки давности.

Также в суде допросили лингвиста, доктора исторических наук Ирину Левинскую. Она в суде выразила мнение, что экспертиза, по которой принималось решение о вынесении обвинительного постановления Шишлова необъективна. В одной из публикаций Шишлов писал о специальной военной операции, сопроводив обозначение фразой "так называемый" и взяв термин в кавычки. По словам Левинской, эксперты специально взяли лишь негативные толкования словосочетания "так называемый".

Судье не потребовалось уходить в совещательную комнату для вынесения решения. Депутат собирается продолжить попытки оспорить постановление о штрафе.

Напомним, в начале октября Петроградский районный суд признал политика виновным в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за трёх постов на личной странице "ВКонтакте". В них говорилось о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском, георгиевской ленточке и событиях на Украине. За них его оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Константин Леньков