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Новости 14:42

Депутат Шишлов не смог оспорить штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Депутат Шишлов не смог оспорить штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга 15 ноября оставил без изменений постановление о штрафе депутату Законодательного собрания Александру Шишлову за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

На суде "яблочник" заявил, что считает постановление Петроградского суда политически мотивированным и необоснованным. Также он выступил против введения административной и уголовной ответственности за высказывание мнения о специальной военной операции.  

— Фактически постановление направлено не на торжество права, а на давление и запугивание инакомыслящих и политических оппонентов власти. В этом постановлении проявились фундаментальные проблемы с нарушением прав и свобод человека, - заявил Шишлов. 

Адвокат Андрей Чертков тоже назвал постановление о штрафе его доверителю необоснованным, а также обратил внимание суда на истекшие сроки давности. 

Также в суде допросили лингвиста, доктора исторических наук Ирину Левинскую. Она в суде выразила мнение, что экспертиза, по которой принималось решение о вынесении обвинительного постановления Шишлова необъективна. В одной из публикаций Шишлов писал о специальной военной операции, сопроводив обозначение фразой "так называемый" и взяв термин в кавычки. По словам Левинской, эксперты специально взяли лишь негативные толкования словосочетания "так называемый". 

Судье не потребовалось уходить в совещательную комнату для вынесения решения. Депутат собирается продолжить попытки оспорить постановление о штрафе. 

Напомним, в начале октября Петроградский районный суд признал политика виновным в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за трёх постов на личной странице "ВКонтакте". В них говорилось о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском, георгиевской ленточке и событиях на Украине. За них его оштрафовали на 35 тысяч рублей

Константин Леньков


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Шишлов Александр Владимирович 




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