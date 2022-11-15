Набиуллина не хочет принимать новых мер для сбалансирования импорта и экспорта

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева вступила в публичную дискуссию с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной во время визита последней 15 ноября в здание на Охотном Ряду. Разговор коснулся рекордного положительного баланса, которого в нынешнем году Россия достигла в торговых операциях с зарубежными странами: депутат оценила его в 305 млрд долларов. Эта сумма, как уточнила политик в своем Telegram-канале, означает, что страна с начала года продала вдвое больше, чем приобрела, при этом значительная часть прибыли остается вне страны и помогает чужим экономикам.

"Такое сальдо имеет следствием укрепление рубля. В результате экономика испытывает структурный товарный дефицит из-за санкционных ограничений по импорту и торможения импортозамещения", - пояснила Дмитриева.

На ее вопрос о мерах, которые требуется принять для сбалансирования импорта и экспорта, Набиуллина ответила, что таковых пока не требуется. При этом с обозначенной проблемой глава ЦБ согласилась.