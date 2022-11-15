Между Белоостровом и Зеленогорском построят автобусные остановки

На 15-километровом отрезке Зеленогорского шоссе, соединяющем развязку с ЗСД и Зеленогорском, появятся автобусные остановки, никогда здесь ранее не существовавшие. Потребность в них обострилась с появлением маршрута № 304, запущенного в рамках транспортной реформы: это единственный социальный маршрут, курсирующий на участке трассы. Строительство остановочных пунктов обсудил с начальником отдела ремонта дорог КРТИ депутат ЗакСа Александр Ходосок, избранный от Курортного района.

"К сожалению, от поворота на Белоостров до Зеленогорска остановок для входа и выхода пассажиров изначально предусмотрено не было. Это создает большие неудобства для жителей поселков Солнечное, Репино и Комарово. Поэтому вместе с представителями органов местного самоуправления продолжаю добиваться скорейшего решения этой проблемы", - приводит слова единоросса пресс-служба Мариинского дворца.

Ожидается, что контракт на монтаж новых объектов транспортной инфраструктуры с победившим подрядчиком подпишут в начале следующей недели. Ходосок хочет организовать совещание с участием компании, победившей на торгах, поскольку считает, что это ускорит работы.