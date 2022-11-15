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Новости 19:29

Депутаты ЗакСа предложат Мишустину окружить школы двумя кольцами охраны

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа предложат Мишустину окружить школы двумя кольцами охраны

Единороссы из петербургского парламента подготовили поправку к обращению, которое адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и посвящено усилению охраны общеобразовательных учреждений. Депутат Алексей Далматов предложил дополнить проект обращения идеей оборудовать каждую школу как минимум двумя рубежами охраны, внешним и внутренним, и внедрить систему распознавания лиц. Кроме того, в понимании парламентария охранники должны активно действовать на местности и мониторить обстановку вокруг школ. Поправку депутаты рассмотрят уже в среду 16 ноября. 

"Мало просто сидеть на входе, надо активно реагировать на все, что происходит вокруг, отслеживать людей, которые вызывают подозрение. Они должны полностью владеть ситуацией. Вплоть до того, чтобы устанавливать контакты с местным населением. Такие технологии вполне успешно применяются при охране современных жилых комплексов", - приводит соображения Далматова пресс-служба Мариинского дворца.

Напомним, что обратиться к Мишустину депутаты захотели в начале октября, вскоре после трагедии в Ижевске, где на школу напал вооруженный мужчина, убив более десяти детей. В первоначальную версию постановления об обращении к премьеру, в частности, вошла идея об обязательной сертификации школьных охранников.


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Упоминаемые персоны
Далматов Алексей Анатольевич 




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