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Новости 20:38

Силовики обыскали офисы двух петербургских комбинатов школьного питания

фото ЗакС политика Силовики обыскали офисы двух петербургских комбинатов школьного питания

Петербургские правоохранители явились 15 ноября с обысками в помещения, принадлежащие двум комбинатам школьного питания, пишет портал "78". Речь идет о компаниях "КП Велес" и "Столовая №14".

По информации издания, следственные действия имеют отношение к финансово-хозяйственной деятельности бывшего директора как минимум одного из комбинатов Натальи Вихровой, лишившейся своей должности в августе.

В финансовой истории ООО "КП Велес" на сайте госзакупок числятся 92 контракта, заключенные со школами и различными социальными учреждениями на общую сумму 1 млрд рублей. В свою очередь, петербургское АО "Столовая №14" не только исполняет госконтракты, но и выступает их заказчиком.


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