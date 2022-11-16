За год в Петербурге наполовину сократился объем вывода новостроек

В минувшем октябре в Петербурге застройщики вывели на рынок шесть жилых комплексов общим объемом 1,41 тысячи квартир с совокупной площадью 75,2 тысячи квадратных метров, известил 16 ноября РБК со ссылкой на экспертов Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Относительно октября 2021 года количество новых объектов в городе сократилось на 46 %.

При этом с начала года в городе было выведено на рынок 77 объектов, что на 61,5 % меньше, чем годом ранее. В среднем в 2022 году на рынок выставлялось по 118 квартир ежедневно, и это на 27 % меньше аналогичного значения за прошлый год. В случае сохранения существующих темпов к концу года в Петербурге будет выведено 43,1 тысячи квартир, полагают в ЕРЗ.

Площадь квартир в объектах, выведенных на рынок в октябре, оказалась на 63 % меньше значений октября прошлого года. Петербург оказался на 19 месте в стране по количеству новых объектов за прошедший месяц и на 13 месте — по их площади. Всего на регион пришлось 2,4 % от выведенного за месяц в стране жилья.

Ранее сообщалось о том, что доля ипотечных сделок в Петербурге достигла рекордных значений за всю историю наблюдений.

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