Среднемесячный платеж за коммунальные услуги в Петербурге составит три тысячи рублей на человека

Начиная с декабря размер среднемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги в пересчете на одного человека составит в Петербурге около трех тысяч рублей, следует из проекта постановления губернатора, выложенного на сайте городской администрации для прохождения антикоррупционной экспертизы.

"Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в декабре 2022 года составит 3 001,46 руб., что на 235,24 руб. (8,5 %) выше соответствующего платежа за ноябрь 2022 года", — говорится в приложении к документу. Как ожидается, в 2023 году величина среднемесячного платежа будет соответствовать установленной для декабря этого года.

С 1 декабря стоимость горячего водоснабжения вырастет на 8,4 % (до 126,69 рублей за кубометр), а холодного — на 8,5 % (до 36,54 рублей за кубический метр). Отопление подорожает на 8,4 %, его стоимость составит 2 111,4 рублей за Гкал. В домах с газовыми плитами электроснабжение подорожает на 9 % (до 5,7 рублей за кВтч) в случае одноставочного тарифа, а при дифференцировании по времени суток днем цена электроэнергии составит 6,51 рубля за кВтч (повышение на 8,3 %), а ночью — 3,56 рубля за кВтч (рост на 8,9 %). Аналогичным образом в домах с электроплитами одноставочный тариф подорожает на 9,2 % (до 4,28 рубля за кВтч), а дифференцированный — на 8,2 % (до 4,88 рубля за кВтч) днем и на 9,4 % (до 2,67 рубля за кВтч) ночью.

Стоимость газоснабжения вырастет на 8,5 % и составит 7 573,1 рубля за тысячу кубометров. Равным образом на 8,5 % увеличится цена обращения с твердыми бытовыми отходами (до 1 367,57 рубля за кубометр).

Информация о том, что очередное повышение стоимости тарифов ЖКХ произойдет в декабре, появилась в конце минувшего сентября. Следующая индексация намечена на июль 2024 года, уточнили тогда в Минэкономразвития.

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