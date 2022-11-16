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Новости 11:24

Совфед одобрил закон о ветеранском статусе для добровольцев

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о ветеранском статусе для добровольцев

Совет Федерации поддержали закон о предоставлении участвующим в спецоперации добровольцам статуса ветеранов боевых действий, сообщила 16 ноября пресс-служба верхней палаты парламента.

"Верхняя палата одобрила соответствующий закон, разработанный Председателем СФ Валентиной Матвиенко, сенаторами Андреем Турчаком, Николаем Журавлёвым, Виктором Бондаревым, Владимиром Кравченко, Александром Карелиным, Александром Ярошуком и депутатами", — перечислила соавторов проекта пресс-служба СФ. Всего, напомним, свои подписи под инициативой поставили 301 депутат и сенатор.

Согласно законопроекту, участвующие в специальной военной операции добровольцы наделяются статусом ветеранов боевых действий. В случае получения инвалидности вследствие ранения, контузии или увечий такие лица смогут претендовать на статус инвалидов боевых действий. Признанные ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцы получат право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для военнослужащих.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале ноября. На прошлой неделе он преодолел третье чтение на заседании нижней палаты.


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