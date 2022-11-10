Госдума одобрила наделение добровольцев статусом ветеранов

Государственная дума 10 ноября приняла в третьем чтении закон о предоставлении участвующим в спецоперации добровольцам статуса ветеранов боевых действий, следует из сообщения пресс-службы нижней палаты парламента.

Внесенный неделей ранее законопроект предлагает "установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач <...> в ходе специальной военной операции". Равным образом инициатива допускает предоставление статуса инвалидов боевых действий добровольцам, получившим инвалидность вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в ходе спецоперации.

Авторами проекта выступили 301 депутат и сенатор, включая глав обеих палат парламента Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина. Первое чтение в Госдуме инициатива преодолела во вторник, 8 ноября. Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие в ДНР, ЛНР и Украине с 24 февраля, а в Херсонской и Запорожской областях — с 30 сентября.