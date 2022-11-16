Депутаты Петербурга предварительно одобрили изменение закона о почетных гражданах

Петербургский парламент 16 ноября рассмотрел в первом чтении документ об изменении закона о присвоении звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Депутаты хотят убрать ограничение о выборе за раз только двух почетных граждан. По предложенным изменениям, ежегодно парламент сам будет устанавливать количество новых получателей звания.

При этом, за все время созыва в течение пяти лет депутаты не смогут признать почетными гражданами более 10 человек. Текущий же седьмой созыв с 2023 года сможет выдать звание не более восьми людям, уточняется в проекте закона.

В нем же прописано, что парламент не может рассматривать кандидатов, которых выдвинули организации, которые таким правом не обладают. Характеристики таких организаций в законе остаются прежними.

Напомним, в 2022 году почетными гражданами Петербурга стали глава Газпрома Алексей Миллер и 17-й председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев. Конкуренцию им составили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов — их выдвинули организации, которые таким правом не обладали.

София Саттарова