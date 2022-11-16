ЗакС готов повысить зарплату муниципальным служащим

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 ноября в первом чтении одобрило повышение зарплаты трудоустроенным в муниципалитетах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, им увеличивают размер "ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда" с трех до пяти должностных окладов.

К таким трудоустроенным относятся те, кто указан в реестрах муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. В частности, это могут быть глава муниципального совета, глава местной администрации, главный бухгалтер и другие работники.

Документ в парламент внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко сообщил, что сейчас в городе около 2400 муниципальных служащих и около 400 должностей вакантны. Основная причина — недостаточная оплата труда, заявил Сухенко. По его словам, представленный законопроект "смягчит" эту ситуацию. На реализацию предложения потребуется 231 млн рублей в год — эти средства уже предусмотрены, сказал Сухенко. Он уточнил, что зарплата муниципальных служащих должна вырасти на 15%.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, является ли формулировка "особые условия труда" — эвфемизмом, и по факту просто увеличивается зарплата. Сухенко ответил положительно, но уточнил, что решения принимают муниципалитеты самостоятельно. Тогда Рассудов уточнил, что является особыми условиями труда.

— Есть какие-то задачи, которые решаются в нерабочее время. <...> В реальности в муниципальных образованиях есть те, кто работает больше, с большей отдачей — в идеале, это должно учитываться, — ответил представитель губернатора.

Несколько парламентариев высказались за законопроект. В частности, бывший муниципальный депутат и лидер фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов рассказал, что ему поступили мотивированные обращения от всех муниципалитетов Пушкинского района с просьбой о повышении зарплаты.

София Саттарова, фото: pixabay