Переход к новой схеме уборки внутриквартальных территорий в Петербурге растянется на три этапа

Переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий в Петербурге будет разбит на три этапа, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 16 ноября. Нововведения предполагают отказ от обращения к услугам управляющих компаний и передачу полномочий городским организациям.

Необходимость смены модели в Смольном объяснили опытом прошедшей зимы, который якобы показал, "что реальные возможности подрядчиков зачастую не соответствуют заявленным, особенно в период снегопадов". Сам губернатор Александр Беглов при этом назвал меру "необходимым шагом". "Мы рассчитываем, что процесс перехода займёт порядка полутора лет, — указал градоначальник. — Город возьмёт на себя формирование штатов организаций, которые будут заниматься уборкой".

Первый этап реформы, согласно планам, продлится до 1 января 2023 года. В это время продолжат действовать существующие контракты на уборку внутриквартальных территорий. Второй этап развернется с 1 января и до 1 июля, он подразумевает замену подрядчиков государственными организациями — районными жилагентствами. "Для районных жилищных агентств уже закупили технику и сейчас набирают сотрудников", — отметили в Смольном.

Третий этап начнется с 1 июля, он предполагает, что "система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества".

На прошлой неделе Смольный рассказал о подготовке к зиме, о планах обновления парка уборочной техники и о том, какой зарплатой и какими условиями будут завлекать дворников. Подробнее об этом — в материале ЗАКС.Ру.