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Новости 12:26

Минтруд: Рост номинальной зарплаты по итогам года окажется ниже уровня инфляции

фото ЗакС политика Минтруд: Рост номинальной зарплаты по итогам года окажется ниже уровня инфляции

По итогам 2022 года рост величины номинальной зарплаты в России планируется на уровне 11,6 %, заявила 16 ноября замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. Названное значение находится ниже уровня инфляции, отметила чиновница.

"По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6 %, это ниже инфляции несколько", — цитирует заявление Мухтияровой ТАСС. Согласно ее словам, в следующем году ведомство рассчитывает "выйти на рост реальной заработной платы".

На прошлой неделе глава Минтруда Антон Котяков представил экономические прогнозы, согласно которым рост зарплат должен опередить величину инфляции по результатам 2022 года. Согласно прогнозам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, величина инфляции по итогам 2022 года окажется в диапазоне между 12 % и 12,4 %.

Фото: pixabay


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