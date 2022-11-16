Следком завершил расследование дела новосибирского депутата о наезде на ребенка

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), возбужденного против депутата Татарского района Новосибирской области от "Единой России" Сергея Мамонтова. Причиной уголовного преследования стало ДТП во дворе многоквартирного дома в Татарске, в результате которого пострадал шестилетний ребенок.

По данным следствия, вечером 30 октября Мамонтов совершил наезд на мальчика. "Мужчина не принял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", — пересказали события в СК.

Уголовное дело по факту ДТП было возбуждено 31 октября, тогда же в местном отделении "Единой России" пообещали исключить Мамонтова из партии. К настоящему моменту следствие собрало доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.