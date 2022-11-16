ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:48

Совфед поддержал отмену НДФЛ на выплаты мобилизованным

фото ЗакС политика Совфед поддержал отмену НДФЛ на выплаты мобилизованным

Совет Федерации на заседании 16 ноября одобрил освобождение выплат мобилизованным россиянам от уплаты налога на доходы физических лиц в размере 13 %, сообщила пресс-служба СФ в своем Telegram-канале.

"Освобождение от НДФЛ и страховых взносов касается безвозмездных выплат и передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей, если это касается военной службы", — говорится в сообщении Совфеда.

Также от налогов освободят выплаты командированным в новые регионы и доходы, полученные в связи с прекращением кредитных обязательств в случае гибели военнослужащего либо же получения им инвалидности I группы.

Поправки в Налоговый кодекс с отменой НДФЛ на выплаты мобилизованным были приняты Госдумой в третьем чтении 10 ноября.

Фото: Минобороны России


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама