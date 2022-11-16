Совфед поддержал отмену НДФЛ на выплаты мобилизованным

Совет Федерации на заседании 16 ноября одобрил освобождение выплат мобилизованным россиянам от уплаты налога на доходы физических лиц в размере 13 %, сообщила пресс-служба СФ в своем Telegram-канале.

"Освобождение от НДФЛ и страховых взносов касается безвозмездных выплат и передачи имущества контрактникам, мобилизованным гражданам и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей, если это касается военной службы", — говорится в сообщении Совфеда.

Также от налогов освободят выплаты командированным в новые регионы и доходы, полученные в связи с прекращением кредитных обязательств в случае гибели военнослужащего либо же получения им инвалидности I группы.

Поправки в Налоговый кодекс с отменой НДФЛ на выплаты мобилизованным были приняты Госдумой в третьем чтении 10 ноября.

Фото: Минобороны России