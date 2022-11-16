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Новости 15:09

С Google начали принудительно взыскивать 21 млрд рублей оборотного штрафа

фото ЗакС политика С Google начали принудительно взыскивать 21 млрд рублей оборотного штрафа

Компания Google не уложилась в двухмесячный срок для того, чтобы исполнить сентябрьское судебное решение и выплатить оборотный штраф в размере 21,77 млрд рублей. В связи с этим российские судебные приставы приступили к процедуре принудительного взыскания средств, на что обратил внимание "Интерфакс", изучивший банк данных Федеральной службы судебных приставов.

Штраф в размере 10% от годовой выручки IT-компании в России был назначен за повторный отказ удалять противоправный контент. Главным образом в 2022 году таковой признавалась недостоверная, с точки зрения российских властей, информация о военной спецоперации на Украине.

Параллельно с оборотным штрафом приставы в настоящее время ведут еще более десятка исполнительных производств в отношении Google на общую сумму 67 млн рублей.


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