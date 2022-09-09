Суд признал законным взыскание с Google более 21 млрд рублей

Суд в Москве оставил в силе июльское решение мирового судьи о взыскании с Google оборотного штрафа в размере 21,77 млрд рублей, передает РИА "Новости". Сумма представляет собой 10% от годовой выручки компании в России. Штраф, присужденный по ч.5 ст.13.41 КоАП, обосновывается отказом удалять фейковый контент, связанный с военной спецоперацией РФ на Украине.

Отметим, что в декабре прошлого года с компании взыскали 5% от ее выручки за 2020 год, что составило около 7,2 млрд рублей. Тогда претензии Роскомнадзора были прежде всего связаны с информацией о несанкционирванных публичных мероприятиях и "экстремистским" контентом.

Роскомнадзор - не единственный орган отечественной власти, который добивается крупных сумм от IT-гиганта. Так, нынешним летом Федеральная антимонопольная служба оценила не устроившие ее правила блокировки на YouTube в 2 млрд рублей штрафа.