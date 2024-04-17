По "закону о самоконтроле" Twitch и Pinterest получили крупные штрафы

Таганский суд Москвы 17 апреля назначил штрафы двум зарубежным социальным сетям по идентичным административным протоколам. Американские сервисы Twitch и Pinterest признали виновными в неисполнении обязанностей владельцев социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАП), а именно в несоблюдении так называемого закона о самоконтроле соцсетей. Каждому из них досталось взыскание в размере 1 млн рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Действующая с осени прошлого года года редакция федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" требует от владельцев соцсетей самостоятельно выявлять и удалять контент, запрещенный в РФ. Они же обязаны иметь форму для обращений юзеров и регулярно отчитываться об исполнении этого закона.

Ранее Twitch неоднократно штрафовали на крупные суммы за отказ удалять противоправный контент (ст. 13.41 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру