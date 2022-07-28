Суд в Москве признал законным принудительное взыскание оборотного штрафа с Google

Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание оборотного штрафа с Google за повторное неудаление запрещенной в России информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил 28 июля "Интерфакс". Речь идет о сумме свыше 7,2 миллиарда рублей по искам Роскомнадзора.

"Рассмотрев доводы искового заявления, суд отказал представителю компании Google в иске к Главному управлению ФССП России о признании незаконным взыскания с компании штрафа в размере более 7,2 миллиарда рублей", — цитирует агентство слова пресс-секретаря суда Анны Днепровской.

В суде представитель компании заявил, что приставы незаконно списали штраф, тем самым нарушив права компании. Суд с этим тезисом не согласился.

Оборотный штраф в размере 5 % от выручки за 2020 год, что соответствовало 7,2 миллиарда рублей, был наложен на Google Таганским судом Москвы в конце 2021 года. Срок добровольной выплаты истек 19 марта, спустя месяц после его истечения приставы возбудили дело о принудительном взыскании средств с компании. В конце мая стало известно, что со счетов IT-гиганта списали 7,7 миллиарда рублей, благодаря чему его судебные долги перед Россией были полностью погашены.

Между тем, 18 июля суд назначил Google новый оборотный штраф на сумму 21,7 миллиарда рублей.

Сегодня суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ хранить данные российских пользователей в РФ.