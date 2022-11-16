Ежемесячные выплаты профессиональным спортсменам из Петербурга могут превысить 58 тысяч рублей

Смольный подготовил поправку в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" о ежемесячных выплатах спортсменам, ставшим призерами всероссийских соревнований. Документ опубликовали на сайте городского правительства.

Занявшим первое-третье места на взрослых чемпионатах России, а также Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта в 2022 году предлагается выплачивать по 58 267 рублей. Победителям юниорских соревнований - 38 846 рублей.

Спортсмен должен быть зарегистрирован в Петербурге или заниматься при петербургском спортивном обществе.

Ранее ЗакС проголосовал за новую редакцию закона о физкультуре и спорте, из которой исчезло полномочие городских властей по установлению дополнительных мер социальной поддержки спортсменов и тренеров. На это обратили внимание несколько депутатов.

Парламент решил рассмотреть этот вопрос во втором чтении только после принятия поправок в Соцкодекс, в которых бы упоминались меры соцподдержки.