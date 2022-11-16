Петербургские депутаты от КПРФ попросят Мишустина поднять тарифы на ЖКУ не в декабре, а в июле

Депутаты фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга подготовили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Они просят не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря.

"Просим Вас рассмотреть вопрос об установлении прежней даты планируемого повышения тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение — с 1 июля", - говорится в обращении.

В тексте говорится, что в настоящее время наблюдается "поступательное снижение реальных доходов россиян". По мнению депутатов КПРФ, перенос индексации на 1 декабря станет тяжелым бременем не только для граждан, но и для промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что для жителя Петербурга суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги с 1 декабря составит 3 001,46 рублей.