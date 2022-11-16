На смартфонах Android снова заработал сервис SberPay

Сервис бесконтактной оплаты SberPay, разработанный Сбербанком, вновь стал доступен для владельцев смартфонов с операционной системой Android, сообщается на сайте банка.

Для того, чтобы оплачивать покупки одним касанием телефона и таким же способом снимать наличные в банкоматах, пользователю достаточно привязать к сервису любую карту "Мир" в мобильном приложении "Сбербанка". Использовать SberPay можно на всех смартфонах, которые располагают технологией NFC и на которых установлена система Android версии 8.1 и выше.

Оплата через SberPay из-за введенных в отношении России санкций перестала проходить 13 апреля.