В России быстрее остальных продуктов вновь дорожают огурцы и помидоры

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 8 по 14 ноября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,06%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,96%.

Наибольший рост в розничной цене показали, как и три недели назад, огурцы (+6,4%) и помидоры (+5,59%). Кроме того, выросли в цене картофель (+1,2%), печенье (+0,5%), яйца (+0,36%), бананы (+0,29%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю сахар (-1,07%), гречка (-1,05%), морковь (-0,91%), подсолнечное масло (-0,81%), овощные (-0,6%) и мясные консервы для детского питания (-0,58%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+1,42%), дизельное топливо (+0,45%), стиральный порошок (+0,37%), зубная паста (+0,33%), спички (+0,26%), сигареты (+0,17%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 12,4%, а продовольственная — 11,72%.