Главу администрации Сясьстроя отправили в СИЗО по "делу о пляже"

Приморский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу главу администрации Сясьстроя Юлию Столярову, задержанную в понедельник в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, подозреваемая по делу и ее защитник безуспешно добивались назначения домашнего ареста. Чиновница пробудет в следственном изоляторе как минимум до 13 января.

Издание 47news указывает, что Столяровой и гендиректору ООО "Инженерный дом" Ратибору Климовскому следователи вменяют хищение 3,3 млн рублей на благоустройстве пляжа "Сосновый Бор" в 2019 году из 12,9 млн, за которые был заключен контракт.

Отметим, что обыски в администрации областного города проводились еще в августе и тоже были связаны с ходом реализации нацпрограммы "Комфортная городская среда", в рамках которой предполагалось обустроить пляж и парк. Новые следственные действия, как поясняет 47news, состоялись в рамках дела, возбужденного из-за махинаций на первом этапе работ по благоустройству парка-пляжа. Примечательно, что на другом этапе, по версии СК, было похищено 27 из 78 млн бюджетных рублей.