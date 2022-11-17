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Новости 9:51

В Совфеде хотят заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

фото ЗакС политика В Совфеде хотят заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, покинувших Россию после начала специальной военной операции, сообщило 17 ноября ТАСС. Письмо с соответствующей инициативой сенатор намерен направить вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Предлагаемую меру Кутепов обозначил как возможный ответ на действия со стороны недружественных стран по выявлению и аресту имущества российских миллиардеров. "Полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства", — цитирует письмо сенатора ТАСС.

По мысли Кутепова, в первую очередь следует применить меры по заморозке активов в России и транзакций с территории страны к бизнесменам, чьи предприятия были приобретены в результате приватизации, а также к главам институтов развития и госкорпораций. Дивиденды, поступающие на их счета, сенатор предложил переводить "на целевой счет для финансирования СВО".

Доходы от управления имуществом и активами покинувших Россию глав убыточных госкорпораций и институтов развития Кутепов хочет обратить в бюджет с целью покрытия убытков этих организаций.

Ранее ряд крупных российских предпринимателей заявили об отказе от российского гражданства.


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