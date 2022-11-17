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Новости 10:05

Абаканский суд вернул в прокуратуру дело главреда хакасского издания "Новый фокус"

фото ЗакС политика Абаканский суд вернул в прокуратуру дело главреда хакасского издания "Новый фокус"

Абаканский городской суд вернул в прокуратуру иск против главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева, сообщил 17 ноября правозащитный проект "Сетевые свободы". Против журналиста возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ).

Как указали правозащитники, в поддержку гособвинения в суде выступали представители районной и региональной прокуратуры. Суд их доводы отклонил.

Причиной возвращения иска в прокуратуру послужила необходимость пересоставления обвинительного заключения, уточнил "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Елену Илюшенко.

Также суд продлил Афанасьеву меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 16 января.

В начале ноября Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Афанасьева и передал материалы в суд. Преследование журналиста связано с публикацией статьи, "содержащей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", об отказе 11 хакасских росгвардейцев отправляться на спецоперацию.


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