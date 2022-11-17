Градозащитники сообщили о старте доследственной проверки в связи с угрозой кладбищу первых строителей Петербурга

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обращения жителей Петроградской стороны к главе ведомства Александру Бастрыкину с просьбой спасти кладбище первых строителей города и фундамент церкви Святой Марии, рассказал 17 ноября Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Обращение жителей к Бастрыкину было опубликовано в понедельник, 14 ноября. По сообщению градозащитников, уже на следующий день была организована доследственная проверка, а в среду представители инициативной группы обсудили дальнейший ход расследования с сотрудниками следственного отдела по Петроградскому району. "Очень радует, что следователи в этом вопросе настроены максимально решительно", — уточнили активисты.

Напомним, в коллективном письме жителей Петроградской стороны к Бастрыкину речь шла об участке на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, где был обнаружен некрополь начала XVIII века с останками сотен строителей Петербурга, а вместе с ним фундамент деревянной лютеранской церкви, разобранной во время блокады Ленинграда на дрова. Активисты полагают, что КГИОП "преступно уклоняется от своих прямых обязанностей по охране уникального объекта", и что в дальнейшем, при утверждении Генплана, территория может перейти в зону общественно-деловой застройки.