Роскосмос собрался производить по спутнику в день

Роскосмос планирует нарастить производство космических аппаратов и в перспективе перейти к изготовлению по спутнику каждый день, рассказал ТАСС генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов. При этом сейчас в стране производится приблизительно по 15 спутников в год.

"На данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40. Но и этого мало. С переходом на серийное производство мы планируем собирать спутник в день", — приводит слова Борисова агентство.

Для перехода к серийному производству космических аппаратов следует кардинально перестроить всю отрасль, заявил глава госкорпорации. Речь идет об обеспечении научной, производственной и технологической готовности предприятий, выстраивании логистики и подготовке кадров. По словам Борисова, Роскосмос рассчитывает завершить приготовления в ближайшие годы и с 2026 года "постепенно выходить на заявленные показатели серийного выпуска российских спутников".

Борисов возглавил Роскосмос в середине минувшего июля, придя на смену прежнему главе госкорпорации Дмитрию Рогозину. Последний недавно был замечен в зоне спецоперации, там он возглавляет группу военных советников "Царские волки".

Фото: Telegram-канал "Госкорпорация "Роскосмос""