Судебные приставы взыскивают с TikTok шесть миллионов рублей за ЛГБТ-пропаганду

Федеральная служба судебных приставов завела новое исполнительное производство в отношении соцсети TikTok из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, сообщил 17 ноября "Интерфакс". Компании назначен штраф в размере двух миллионов рублей.

Новое исполнительное производство заведено в соответствии с решением судебного участка № 422 Таганского района Москвы, вынесенным 11 августа 2022 года. Административный протокол был составлен из-за видеозаписи, которую посчитали пропагандирующей ЛГБТ.

Как следует из информации в банке данных исполнительных производств, сейчас против TikTok ведутся еще два дела о принудительных взысканиях по решению суда. Штраф по одному из них составляет один миллион рублей, по второму — три миллиона рублей.

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