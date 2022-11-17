Трое участников неонацистской группировки задержаны в Петербурге по подозрению в убийствах

В Петербурге задержаны трое участников нацистской группировки по подозрению в совершенных в 2003 году убийствах и бандитизме, сообщили 17 ноября "Известия".

Согласно предварительным данным, задержанные Денис Бураков, Андрей Романов и Роман Орлов были участниками неонацистской организации, действовавшей в Петербурге в 2003-2006 годах. Им вменяется убийство по меньшей мере двух человек.

Первое убийство произошло в ноябре 2003 года, тогда в лесополосе близ жилого дома на Искровском проспекте было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. В конце декабря того же года на территории студенческого городка на Новоизмайловском проспекте был избит еще один человек, он скончался в больнице от кровопотери.

Также фигурантом дела об убийствах стал бывший лидер группировки Алексей Воеводин, отбывающий пожизненное заключение в колонии "Полярная сова". В июне он добился компенсации от "Почты России" за медленную доставку письма.