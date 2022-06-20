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Суд в Петербурге взыскал в пользу неонациста Воеводина компенсацию за нарушение сроков доставки письма

фото ЗакС политика Суд в Петербурге взыскал в пользу неонациста Воеводина компенсацию за нарушение сроков доставки письма

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по иску неонациста Алексея Воеводина к "Почте России", сообщила 20 июня объединенная пресс-служба городских судов. Пожизненно осужденный истец добивался выплаты компенсации морального вреда в размере 55 тысяч рублей за нарушение сроков доставки простого письма.

Само письмо было направлено Воеводину Федеральной службой судебных приставов 17 февраля 2021 года, до адресата оно дошло 3 марта 2021 года. "Из представленных суду доказательств следовало, что контрольный срок пересылки простого письма ответчиком был нарушен на 6 дней. Таким образом со стороны ответчика имеет место нарушение прав истца как потребителя", — сообщили в судебной пресс-службе.

В результате суд взыскал в пользу Воеводина две тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и еще одну тысячу в качестве штрафа.

Алексей Воеводин, также известный по прозвищу СВР ("Сделано в России"), отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима ИК-18 в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО, также известной как "Полярная сова". Неонацист был приговорен в 2011 году за участие в деятельности группировки, на счету которой не менее шести убийств. В октябре 2021 года в суде ЯНАО начался процесс против Воеводина, а также киллера банды.  "Тверские волки" Александра Агеева и оперативника "Полярной совы" Игоря Нестеренко по делу о пытках в колонии.


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