В Петербурге завершается капремонт фасадов почти по сотне адресов

Капитальный ремонт фасадов зданий в Петербурге завершается почти по ста адресам, сообщила 17 ноября пресс-служба жилищного комитета со ссылкой на Фонд капремонта. При этом всего в этом сезоне запланированы работы по 123 адресам.

"Сейчас почти 100 объектов находится в высокой степени готовности: с этих объектов уже сняты леса, ведется финальное устранение мелких замечаний", — приводит жилком сообщение Фонда капремонта.

Как отмечается, штукатурные и малярные работы на фасадах будут производиться без утепления до тех пор, пока позволит погода. В дальнейшем, при понижении температуры, подрядчики должны будут обеспечить утепление участков работ.

Накануне стало известно о намерении депутатов Заксобрания передать правительству ряд полномочий касательно капитального ремонта.