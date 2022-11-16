Парламент Петербурга намерен передать правительству ряд полномочий по капремонту

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 ноября в первом чтении одобрили изменения в закон о капитальном ремонте, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, правительство города получает полномочие по определению порядка и сроков подписания акта приемки работ по капитальному ремонту.

Соавтор документа, депутат от "Единой России" Александр Ходосок заявил, что изменения предложены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Его коллега Наталия Астахова предположила, что указанные полномочия лучше отдать ЗакСу, чтобы порядок приемки работ устанавливался законом. Ходосок на это заявил, что документ подготовлен в соответствии с нормами федерального закона.

С ним не согласились депутат от "Яблока" Борис Вишневский и депутат от "Справедливой России — За правду" Михаил Амосов. По их словам, в федеральном законодательстве прописано, что порядок и сроки должны быть установлены нормативно-правовым актом — это вполне может быть региональный закон.

Вишневский и Амосов предложили не поддерживать законопроект. Однако, 37 депутатов проголосовали за документ, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

София Саттарова