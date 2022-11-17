Кравцов пообещал открыть в каждой школе по театру к 2024 году

В настоящее время в России насчитывается 24 тысячи школьных театров, заявил 17 ноября на Всероссийском форуме учителей музыки в Пскове глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В своем выступлении он пообещал не останавливаться на достигнутом и организовать к 2024 году театры во всех школах страны.

"В последние годы активно развивается школьное театральное движение. Сегодня в нашей стране более 24 тысяч школьных театров. К 2024 году они будут открыты в каждой школе", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр также отметил, что сейчас в России проводятся курсы повышения квалификации для педагогов — руководителей театральных коллективов.

Днем ранее Кравцов сообщил, что курс начальной военной подготовки в школах будет внеурочным. В учебный план его будут включать с согласия родителей и педагогов, заверил он.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ