Кравцов: Включение начальной военной подготовки в учебный план будет зависеть от родителей и учителей

Школьный курс начальной военной подготовки будет (НВП) будет внеурочным, включение его в учебный план будет происходить только с согласия родителей и педагогов, заявил 16 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе "правительственного часа" в Государственной думе.

По словам министра, элементы начальной военной подготовки включены в федеральные основные образовательные стандарты в рамках курса ОБЖ для специализированных кадетских и казачьих классов. "Дополнительно разработали курс внеурочной деятельности, включение которого в учебный план является решением педагогического коллектива и родителей", — приводит слова Кравцова "Интерфакс".

Кроме того, в своем выступлении министр выступил за обязательное введение школьной формы и предложил найти для этого законодательное решение. "Считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе, введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно", — завил он [цитата по ТАСС]. Кроме того, Кравцов высказался в пользу передачи школ с муниципального на региональный уровень.

Ранее внедрение курса НВП в школы поддержала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. До этого Кравцов анонсировал появление курса в школах со следующего года, а депутат Яна Лантратова говорила, что предмет сделают обязательным, а сам он будет включать в себя полевые выезды.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ