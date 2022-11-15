Детский омбудсмен одобрила идею школьных курсов начальной военной подготовки

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова высказалась в пользу возвращения в школы начальной военной подготовки, сообщило 15 ноября РИА "Новости". По мнению омбудсмена, уроки НВП в школе следует "выстраивать в логике защиты, патриотизма", выстраивая образы героев из числа военнослужащих.

"[НВР], однозначно, нужно возрождать, но в призме того, что ты в будущем —защитник своей Родины, и ты должен быть к этому готов. Не то, что тебе интересно разобрать автомат, пострелять — сам процесс — а если мы это будем выстраивать в логике защиты, патриотизма, то, конечно, это даст свои положительные результаты", — высказалась Львова-Белова.

По мнению омбудсмена, для детей следует создать "таких героев, за которыми хотелось бы пойти". По ее мнению, примеры следует искать среди людей, "которые, свою жизнь не жалея, служат своей стране".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что курсы НВР появятся в школах уже со следующего года. Вскоре после этого первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова добавила, что в рамках курса будут предусмотрены полевые выезды, а сам предмет станет обязательным.

В конце октября Львова-Белова рассказала об усыновлении россиянами 350 детей из Донбасса. До этого, в июне, она отметилась восхищенными комментариями об обращении с несовершеннолетними в Чечне и заявлениями о желании распространить местные практики на всю Россию.

Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой