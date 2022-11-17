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Новости 15:05

В Гатчинском районе завершился ремонт "пушкинского" Дома станционного смотрителя

фото ЗакС политика В Гатчинском районе завершился ремонт "пушкинского" Дома станционного смотрителя

В деревне Выра завершился ремонт памятника федерального значения "Дом станционного смотрителя", в котором более десятка раз останавливался классик русской литературы Александр Пушкин, передает пресс-служба администрации Ленобласти. Название памятника, как и убранство музея, отсылают к произведению "Станционный смотритель" из цикла "Повести Белкина".

В ходе завершившейся реставрации, приуроченной к 50-летию музея, рабочие привели в порядок двух каменных корпусов, конюшню, ямщицкую и колодец на участке.

В декабре, когда закончится монтаж новой выставки, культурное учреждение после долгого перерыва сможет принять первых посетителей. Примечательно, что о приближающемся конце работ общественность информировали еще больше года назад.

фото: Администрация Ленинградской области / ВКонтакте (скриншот видео)


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