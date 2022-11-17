Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий для инженера управления по строительству метро

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство прокуратуры и в рамках дела о получении взяток (ч.6 ст. 290 УК) назначил запрет определенных действий для инженера 1-й категории управления по строительству метрополитена ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Антона Крекера. Об этом 17 ноября сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Крекер брал взятки от ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы" за сокрытие данных об отклонениях от проекта и общее покровительство по службе. Взятки выражались в зарплате, которую компании платили его знакомому, фиктивно устроенному на должность проходчика. Общий объем полученных таким образом Крекером в 2020-2021 годах коррупционных денег от метростроевцев оценивается в 2 млн 716 тысяч рублей.

Фигурант дела признал вину и раскаялся. На весь период следствия ему нельзя покидать пределы Петербурга и Ленобласти, общаться с другими фигурантами и свидетелями по делу, контактировать с сотрудниками МССС и посещать массовые мероприятия.