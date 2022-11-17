В Петербурге арестовали члена неонацистской группировки по делу 19-летней давности

Ленинский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор Андрея Романова, входившего в состав неонацистской группировки, которая практиковала убийства граждан по этническому признаку, передает объединенная пресс-служба городских судов. Романов, которому инкриминируют пп.а,ж,и,л ч.2 ст.105 УК, останется под стражей как минимум до 4 января.

Дело в отношении членов сообщества было возбуждено еще девятнадцать лет назад. Вместе с Романовым по делу проходят задержанные ранее Денис Бураков и Роман Орлов, в отношении которых районные суды Петербурга материалов пока не получали.

По версии следствия, трое молодых людей в конце 2003 года убили в Петербурге по меньшей мере двоих человек. Бандой, как считают силовики, руководил Алексей Воеводин, ныне отбывающий пожизненное заключение в колонии "Полярная сова".