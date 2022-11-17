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Новости 20:05

В Петербурге фигуранты дела об обнале 2 млрд рублей избежали заключения под стражу

фото ЗакС политика В Петербурге фигуранты дела об обнале 2 млрд рублей избежали заключения под стражу

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Инны Романец и Данилы Креславского, которых задержали в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (пп.а,б ч.2 ст.172 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, петербурженка Романец получила домашний арест сроком до 15 января, тогда как москвич Креславский до того же времени будет находиться под запретом определенных действий.

По версии следствия, с января 2018 по ноябрь нынешнего года "теневые банкиры" незаконно обналичивали доход различных организаций, уводя деньги из-под налогообложения. Силовики оценивают преступный доход в размере 20,6 млн рублей. Для вывода денег злоумышленники использовали расчетные счета восьми подконтрольных фирм.

Ранее региональный главк МВД сообщил, что за пять лет члены ОПГ сумели обналичить более 2 млрд рублей. За свою услугу, следует из материалов дела, Романец, Креславский и их сообщники брали с клиентов комиссию в размере 14,5%.


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