МИД не согласился с приговором по делу сбитого "Боинга"

Российское Министерство иностранных дел выпустило заявление относительно пожизненного заключения, к которому Гаагский окружной суд 17 ноября приговорил двоих россиян и одного украинца по делу о сбитом в 2014 году малайзийском "Боинге". По мнению внешнеполитического ведомства, в основу дела лег некий политический заказ, а суд оказался под беспрецедентным давлением со стороны западных политиков и журналистов. Авторы заявления указывают, что выводы следствия основываются на показаниях анонимных свидетелей и на материалах "сомнительного происхождения", которые предоставила Служба безопасности Украины, будучи заинтересованной стороной.

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами", - говорится в тексте на сайте МИД.

В ведомстве считают, что суд не захотел всерьез рассматривать версию о том, что пассажирский самолет над Донбассом мог быть сбит ВСУ. Кроме того, МИД сетует на то, что в ходе процесса не были раскрыты спутниковые снимки, сделанные американцами в день катастрофы, по требованию последних. Российская сторона резюмировала, что процесс и приговор могут стать одними из самых скандальных в новейшей истории.

"Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты", - говорится в финале заявления.

Напомним, что пожизненные сроки заключения заочно получили Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Олега Пулатова суд оправдал. "Боинг" MH 17 был сбит над зоной вооруженного конфликта 17 июля 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Суд в Гааге пришел к выводу, что ракета из ЗРК "Бук" была выпущена со стороны контролировавшегося сепаратистами Первомайского, после чего комплекс увезли обратно в Россию.