Международный суд в Гааге признал виновными в крушении пассажирского самолета "Боинг" MH 717 в июле 2014 года над Донбассом троих из четверых обвиняемых по делу и приговорил их к пожизненным срокам заключения по ходатайству прокуратуры Нидерландов. За оглашением приговора следила газета "Коммерсант".

Виновными судья Хендрик Стинхейс признал россиян Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Все трое приговоренных не явились на заседание и не прислали своих представителей. Россиянин Олег Пулатов, чьи интересы на процессе защищали адвокаты, был оправдан: суд не смог доказать его непосредственное участие в пуске ракеты из ЗРК "Бук". Установлено лишь, что он обеспечивал безопасный коридор для перевозки комплекса, который после выстрела по "Боингу" вернулся обратно в Россию. Гаагский трибунал также не смог установить, кто именно приказал открыть огонь из "Бука" по малайзийскому самолету.

Напомним, при крушении воздушного судна 17 июля 2014 июля на территории ДНР погибли все 298 человек на борту. Ранее суд в Гааге постановил, что выстрел был произведен со стороны Первомайского, которое было занято сепаратистами и фактически контролировалось РФ. РФ в течение восьми с лишним лет отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга".

фото: Игорь Стрелков / YouTube (скриншот)