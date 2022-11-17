ФСБ уточнила список данных, сбор которых может быть использован против России

Федеральная служба безопасности расширила перечень сведений, не относящихся к государственной тайне, которые могут быть использованы против безопасности страны при их получении иностранными источниками. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 ноября.

В ведомстве решили отметить сведения о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения войск, а также информацию об организациях, которые производят оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества или перевозят их к месту назначения. Приказ вступит в силу с 1 декабря.

Всего перечень насчитывает 60 пунктов: от "морально-психологического климата" и оснащенности армии до перспектив развития космической отрасли. Список был сформирован в конце сентября 2021 года. Целенаправленный сбор указанных сведений может стать причиной для признания лица иностранным агентом.

Константин Леньков