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Новости 21:41

ФСБ уточнила список данных, сбор которых может быть использован против России

фото ЗакС политика ФСБ уточнила список данных, сбор которых может быть использован против России

Федеральная служба безопасности расширила перечень сведений, не относящихся к государственной тайне, которые могут быть использованы против безопасности страны при их получении иностранными источниками. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 ноября.

В ведомстве решили отметить сведения о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения войск, а также информацию об организациях, которые производят оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества или перевозят их к месту назначения. Приказ вступит в силу с 1 декабря.

Всего перечень насчитывает 60 пунктов: от "морально-психологического климата" и оснащенности армии до перспектив развития космической отрасли. Список был сформирован в конце сентября 2021 года. Целенаправленный сбор указанных сведений может стать причиной для признания лица иностранным агентом

Константин Леньков


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