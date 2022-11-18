Валуев опроверг сообщения о госпитализации

Депутат Государственной думы Николай Валуев опроверг сообщения о своей госпитализации из-за боли в ноге. Утром 18 ноября о состоянии политика сообщил Telegram-канал "112". По словам единоросса, он продолжает работать.

"Всё в порядке. Работаем. Завтра бои на первом канале. Как обычно прокомментирую происходящее в ринге. До встречи на Первом, - написал политик в своем Telegram-канале.

В пресс-службе депутата заявили РИА "Новости", что состояние Валуева в норме, но добавили, что депутат хромает с августа.

Напомним, в середине октября Валуев пришел на встречу с критиками закона о комплексном развитии территорий в Московском районе, где рассказал, что сам прописан в "хрущевке" и заявил об успешности реновации в столице.