Критики КРТ в Московском районе ждали Макарова, а пришел Валуев

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Общественный штаб по реновации при петербургском парламенте продолжил свою просветительскую миссию. На этот раз в Московском районе. Среди спикеров оказался лишь один депутат ЗакСа - Андрей Малков. Еще четверо - общественники. Чуть-чуть опоздав собрание посетил депутат Госдумы Николай Валуев. На встрече часто вспоминали депутата округа Алексея Макарова, которого в зале не оказалось.

Собрание началось с короткого ликбеза по закону о комплексном развитии территорий (КРТ): некоторые положения закона приостановлены до 2024 года, реновация не затронет кирпичные дома, в Заксобрании по инициативе спикера Александра Бельского создан общественный штаб. С этих тезисов начал Малков.

Несмотря на то, что Малков назвался модератором встречи, призывы соблюдать регламент исходили в основном от главы регионального исполкома "Народного фронта" Екатерины Машковой. Вместо формата "живого общения", к которому стремились жители, представитель "Народного фронта" просила вышедших к микрофону называть конкретные пожелания, которые они хотели бы реализовать в будущих законах. Предложения, по словам Машковой, попадали в некий "протокол". Формулировка смутила собравшихся - некоторые ходили по залу и пытались выяснить, кто записывает все их претензии. Оказалось, что под "протоколом" Машкова имела в виду видеозапись, которую намерены пересмотреть.

Почти за 2,5 часа собравшимся удалось вспомнить все главные проблемы закона о реновации, которые уже неоднократно озвучивались и на других собраниях. Это риски потерять несколько квадратных метров и оказаться перемещенными в отдаленные районы города (самым нежеланным микрорайоном остаются Шушары).

Жители были недовольны тем, что для отказа от реновации необходимо проводить общие собрания собственников. Их смущает, что им нужно доказывать свое негативное отношение к КРТ, а также недовольны тем, что судьбу дома будут решать ⅔ владельцев квартир. Местная жительница Наталья Касаткина уверена, что решение о сносе должно приниматься только при полном согласии каждого собственника.

- Почему здесь решает судьбу общее собрание собственников? Мы прекрасно знаем, что общее собрание собственников подделывается на раз-два. Почему две трети должны решать мою судьбу? Я категорически против. Почему я должна согласиться, уехать из своей квартиры, где я сделала недавно ремонт. Понимаете, дорогой? - обратилась Касаткина к Малкову.

Этот же вопрос подняли еще несколько человек. Другая противница реновации, Елена Новикова предложила отменить обязательное включение дома в программу реновации, если собственники не проведут собрание. Она сама попыталась провести собрание. Всех собственников найти не удалось - некоторые из соседей уже умерли, а часть квартир сдается в аренду. Машкова лишь отвечала, что все замечания внесены в протокол.

На вопрос из зала о строгой необходимости сносить "хрущевки", а не реконструировать, Малков решил сослаться на выводы экспертов, которые прогнозируют частичное разрушение домов в течение ближайших десятилетий. Тут же получил несколько возражений от жителей, которые проводили независимые экспертизы, результаты которых значительно отличались от озвученных депутатом.

Поскольку среди участников собрания причастным к принятию закона о реновации был только Малков, большинство неудобных вопросов досталось именно ему.

- Каждый раз, встречаясь сейчас с жителями, я понимаю, что, возможно, на тот момент надо было как-то повнимательней это рассмотреть, но сейчас мы с вами вместе можем это изменить. Именно поэтому я сюда приехал, - заявил Малков.

Также его спросили, почему "яблочники" и коммунисты в ЗакСе "нашли мужество" не голосовать за принятие скандального закона, а Малков - нет. Парламентарию пришлось отвечать.

- Все вместе мы сейчас вместе с вами, вместе с ними, правим этот закон… - начал объяснять депутат.

- Да не править его нужно. Его отменять надо, - возразил житель.

- Так мы и говорим, что каждый принятый закон отменит предыдущий. В том-то и дело. Внесем новый закон, который отменяет предыдущий.

- Вы не ответили на мой вопрос. Почему вы лично не нашли мужества проголосовать против.

- Смотрите, я сейчас нахожусь вместе с вами, чтобы создать новый закон, чтобы отменить предыдущий…

- Почему вы не нашли мужество проголосовать против?

- Сколько людей - столько мнений. Я в самом начале сказал, что, наверное, поторопились в этой части. Я, наверное, депутатом первый раз стал, наверное, слишком мало времени потратил на тот законопроект, который не изучил, но именно сегодняшним мероприятие я исправляю эту ошибку, - согласился Малков.

В конце спора по существу Малков заявил, что закон о комплексном развитии территорий в том виде, в котором он сейчас существует, нельзя было принимать.

В поисках Алексея Макарова

До самой встречи было неясно, кто именно на ней появится. Некоторые ожидали увидеть больше депутатов ЗакСа. Среди желаемых спикеров часто вспоминали председателя парламента Александра Бельского и депутата Госдумы Сергея Боярского, но самой желанной персоной был Алексей Макаров, который избирался в Заксобрание в 2019 году от Московского района.

- Где Алексей Макаров? Мы хотим его увидеть. Мы не можем с ним три месяца встретиться. Где он? Где Алексей Макаров? - начали выкрикивать избиратели Макарова.

Малков лишь пожал плечами и сказал, что не сможет отвечать за своих коллег, однако заявил, что готов встречаться с местными жителями, пускай это и не его округ.

Дом, который купил Валуев

Самый "звездный" гость, депутат Государственной думы Николай Валуев припозднился и пришел примерно через 40 минут после начала. Сперва парламентарий отмалчивался. То посмотрит в планшет, то запишет что-то с деловым видом в блокнот. Когда противники КРТ решили узнать, почему Валуев ничего не говорит, бывший спортсмен решил поделиться личной историей. Причины, по которым он решил вступить в штаб, две: Петербург - его родной город, а также он прописан в хрущевке. Как выяснилось, живет он все же, видимо, в другом месте.

- Я живу и прописан в точно таком же доме, хрущевке. Я красносел. У нас там маленькая квартира 36 квадратных метров. Вероятность того, что когда-то закон коснется и этого дома - высока. Моя супруга прописана в точно таком же доме, только на Гражданском проспекте.

- Как вы там помещаетесь? - спросила одна из жительниц.

- Я, слава богу, поработал прилично. До депутатства я успел купить себе дом. Я хотел всегда жить в доме. Я сейчас там живу, если вас это интересует, - объяснил боксер.

В своем выступлении Валуев часто ссылался на московский опыт реновации и согласился, что федеральная норма не до конца учитывает особенности регионов. Кроме того, он высказался против "человейников" и раскритиковал негативную реакцию противников реновации. По его мнению, они пытаются добиться изменений "недоговорным способом".

В конце встречи он призвал жителей "не ходить в чаты" и черпать информацию с официального сайта парламента. Подсказать, куда пропал депутат Макаров, он тоже не смог. Валуев посчитал "странным" нежелание Макарова видеться с избирателями.

В конце собрания участники встречи сбивались в группки и обсуждали, что закон нужно отменять. Некоторые добивались внимания Валуева - они получали визитки от его помощницы. Еще двое членов общественного штаба приглашенные для участия в беседе Вячеслав Иванов и Ольга Шевчук, которая снимала все происходящие на смартфон со сцены, за весь вечер не сказали ни слова. Одна женщина обратилась к Малкову с необычной просьбой. Он протянула парламентарию букетик красных гвоздик и попросила передать их председателю ЗакСа Бельскому - ей самой не удается добиться аудиенции с ним. Однако получить цветы спикеру не удастся. Малков просто оставил их на одном из столов.

На встречу пришла член Общественного штаба от Фрунзенского района Татьяна Атанасова, которая присутствовала и на предыдущем таком мероприятии. Она предложила собравшимся подписать заявление к общественному штабу с требованием максимально содействовать отмене закона о комплексном развитии территорий. За вечер под ним появилось 198 подписей.

Это уже вторая встреча участников общественного штаба по реновации с жителями "протестных" районов. Первая встреча в похожем формате состоялась в Невском районе на прошлой неделе. Тогда пообщаться с жителями пришли единороссы Антон Соловьев и Антон Рудаков.









Константин Леньков