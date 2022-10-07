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Статьи 18:04

"Эмоциональная оценка" закона о КРТ в Невском районе

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Руфото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Невском районе Петербурга прошла встреча местных жителей и членов Общественного штаба Законодательного собрания по комплексному развитию территорий. Петербуржцы в очередной раз ругали депутатов за закон о КРТ и делились своими опасениями, а сами парламентарии пообещали взять в работу все услышанное. 

"Нет доверия"

Встреча жителей Невского района с членами Общественного штаба проходила в актовом зале школы №328. Зал был практически полон - пришло более 100 петербуржцев. Штаб представляли депутат Законодательного собрания от "Единой России" Антон Соловьев и местные активисты Анастасия Шушкова, Мария Тернова и Игорь Кленов, присоединился к ним парламентарий-"единоросс" Антон Рудаков. Он не входит в штаб, но депутатом стал по списку территориальной группы части Невского района. В разговоре с ЗАКС.Ру Рудаков сообщил, что ему дали поручение побыть модератором встречи. 

Он начал обсуждение со слов о законе о комплексном развитии территорий (КРТ). Жители сразу же попросили его говорить громче и медленнее, иначе, по их словам, они ничего не слышат. Рудаков попытался подстроиться и продолжил:

- В среду мы приняли решение о приостановке данного закона…

- Трех положений данного закона. Закон не приостановлен, - перебила Рудакова активистка и член Общественного штаба от Фрунзенского района Татьяна Атанасова.

- Не вводите в заблуждение, - послышалось из зала.

- Почему сразу неправда идет, а? - донеслось с другого ряда. 

Чуть позже Атанасова вышла к микрофону и объяснила жителям, какие положения приостановлены. Речь идет о пунктах о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию, а также о порядке реализации решения о КРТ и о предельном сроке общих собраний собственников квартир. Документ пока только в первом чтении депутаты одобрили на заседании 5 октября.  

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Атанасова отметила, что не приостановленным остается "самый главный" пункт. Это положение о возможности включить в КРТ территории, которые до этого под комплексное развитие не попадали, уточнила активистка.

- Я перевожу на русский язык: "Если мы захотим, мы вас будем реновировать", - пояснила Атанасова.

По залу разнеслись недовольные возгласы. Член Общественного штаба от Невского района Шушкова добавила, что ее и ряд других представителей штаба возмущает закон о КРТ. Они выступают за отмену документа, заявила активистка. По ее словам, лучше написать новый закон, где прописать все детали. В частности, пункт о том, что в программу комплексного развития дом попадает, только если его жители сами выступили с такой инициативой. 

"Единоросс" Антон Соловьев рассказал, что к нему якобы обращаются жители, которые наоборот очень хотели бы попасть в программу КРТ. По словам депутата, к нему как-то подошла бабушка с благодарностью за закон о комплексном развитии.

- Подходит, например, бабушка и говорит: "Спасибо вам большое, потому что я здесь живу одна. Здесь люди сдают квартиры узбекам, таджикам, неважно кому, просто приезжим, они появляются только на собраниях собственников жилья. Я хочу отсюда уехать", - рассказал парламентарий.

Жители Невского района ему не поверили. Некоторые заявили, что это частный случай, другие попросили не вешать им на уши лапшу. 

- Я не хочу обвинять вас во лжи, но, я считаю, что вы лукавите, когда вы говорите о том, что вы знаете кого-то из собственников квартир, кто жаждет принять участие в программе КРТ, - выступила одна из жительниц.

Документ назвали "аморальным" и якобы нацеленным на "отжим имущества". После принятия этого закона, доверия к властям Петербурга не осталось, заявила участница встречи:

- Я против этого закона. Я считаю его антинародным. И люди, принявшие этот закон, вызывают лично у меня и других жителей моего города определенные эмоции. <...> К сожалению, власть себя дискредитировала такими законами, у нас нет доверия к вам.

"Должны для людей"

В основном петербуржцы Невского района говорили о своих опасениях и недостатках закона о комплексном развитии. Женщина, представившаяся Еленой Николаевной, поинтересовалась у депутатов, как кто-то может решать, что делать с ее частной собственностью. Парламентарии сослались на положение Градостроительного кодекса России, но жители все же настояли на том, что стоит запретить части собственников квартир решать судьбу другой части. 

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Еще несколько жителей рассказали, что их дома построены по экспериментальному проекту: трехметровые потолки, большие площади - они считаются "сталинскими панельками". Правда недавно в документах произошли изменения, сообщила петербурженка.

-  На данный момент, почему-то, вдруг, документы приходят: "1-335" (серия домов стандартных хрущевок - прим. ЗАКС.Ру). Это получается либо подлог документов… <...> То есть наши дома - сталинские панельные, улучшенной планировки - в те же хрущевки, - рассказала женщина.

Депутаты попросили жительниц сообщить точные адреса их домов и пообещали разобраться с ситуацией. Также петербуржцы обратили внимание парламентариев на то, что уже сейчас некоторые управляющие компании могут якобы фальсифицировать протоколы общего собрания собственников, а значит и при решении о КРТ может произойти аналогичное. 

Активно жители Невского района ратовали за предоставление им равнозначного жилья и желательно как можно ближе к адресу их нынешних домов: в границах муниципалитетов или даже дворов. Для этого они предложили запросить софинансирование из федерального бюджета, если у города нет необходимых средств. Рудаков с сомнением отнесся к этой идеи, а также заявил, что в случае ограничения переселения в границах муниципалитета, закон не будет работать. 

- Если мы предусмотрим все ограничения, у нас будет закон, который так же будет не работать, - ответил Рудаков.

- Вы должны для людей работать, а не для строительного лобби, - прозвучало возмущение. 

Жители напомнили депутатам, что в среду прозвучала информация о наличии уже двух инвесторов, заинтересованных в проекте по комплексному развитию территорий. Рудаков этой новости удивился, хотя присутствовал на заседании ЗакСа 5 октября, где про инвесторов именно в рамках комплексного развития рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

- В связи с тем, что было такое бурное обсуждение закона о КРТ, был ли хоть один инвестор, можно не называть его, кто хочет участвовать в этом проекте? - спросил на заседании ЗакСа у Сухенко депутат от "Единой России" Алексей Цивилёв.

- Я не имею возможности утверждать на основе каких-то обращений, заявок, состоявшихся планов. <...> Но, насколько мне известно, два потенциальных участника этой программы были. Они обсуждались, - ответил представитель губернатора. 

Судя по всему, Рудаков этого момента заседания не запомнил. На встрече в Невском районе он предположил, что Сухенко говорил о старом законе о реновации, а жители могли что-то вырвать из контекста. 

Не хотят петербуржцы из хрущевок жить и в "человейниках" - они выступили за ограничение высотности новых зданий. Также прозвучали мысли о том, чтобы оценкой недвижимости занимался не инвестор, так как он - заинтересованное лицо. Шушкова отметила, что и в программу КРТ дом не должен попадать по умолчанию, заявку на это должны подавать сами собственники квартир. Прозвучали и многие другие идеи, уже ранее озвученные и на собрании Общественного штаба, и в обращениях петербуржцев. 

Депутат от "Единой России" Соловьев по итогу встречи сообщил ЗАКС.Ру, что ему понравилась мысль о том, чтобы сохранить за жителями хрущевок всю знакомую инфраструктуру. Речь идет о поликлиниках, детских садах и прочих социальных объектах. Соловьев заверил, что подобные встречи будут проходить и в других районах. Потом все предложения жителей будут собраны вместе, и их обсудят в Общественном штабе, поделился депутат. 

- Есть эмоциональная оценка, которая постепенно переходит в какой-то конструктив. Наша задача - выбрать этот конструктив и сделать для наших жителей то, что будет для них удобно, не вызовет никаких сомнений и страхов, а инвестору даст возможность для работы, - сказал Соловьев.

Член Общественного штаба и активистка Невского района Шушкова тоже отметила, что подобные встречи проходят в "нервной обстановке". По ее мнению, это неудивительно: закон о КРТ - "безжалостный по отношению к жителям". Она выразила надежду, что документ все же отменят и примут новый уже с важными для петербуржцев положениями. 

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Рудаков Антон Юрьевич 
Соловьев Антон Владимирович 

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