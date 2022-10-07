"Эмоциональная оценка" закона о КРТ в Невском районе

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Невском районе Петербурга прошла встреча местных жителей и членов Общественного штаба Законодательного собрания по комплексному развитию территорий. Петербуржцы в очередной раз ругали депутатов за закон о КРТ и делились своими опасениями, а сами парламентарии пообещали взять в работу все услышанное.

"Нет доверия"

Встреча жителей Невского района с членами Общественного штаба проходила в актовом зале школы №328. Зал был практически полон - пришло более 100 петербуржцев. Штаб представляли депутат Законодательного собрания от "Единой России" Антон Соловьев и местные активисты Анастасия Шушкова, Мария Тернова и Игорь Кленов, присоединился к ним парламентарий-"единоросс" Антон Рудаков. Он не входит в штаб, но депутатом стал по списку территориальной группы части Невского района. В разговоре с ЗАКС.Ру Рудаков сообщил, что ему дали поручение побыть модератором встречи.

Он начал обсуждение со слов о законе о комплексном развитии территорий (КРТ). Жители сразу же попросили его говорить громче и медленнее, иначе, по их словам, они ничего не слышат. Рудаков попытался подстроиться и продолжил:

- В среду мы приняли решение о приостановке данного закона…

- Трех положений данного закона. Закон не приостановлен, - перебила Рудакова активистка и член Общественного штаба от Фрунзенского района Татьяна Атанасова.

- Не вводите в заблуждение, - послышалось из зала.

- Почему сразу неправда идет, а? - донеслось с другого ряда.

Чуть позже Атанасова вышла к микрофону и объяснила жителям, какие положения приостановлены. Речь идет о пунктах о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию, а также о порядке реализации решения о КРТ и о предельном сроке общих собраний собственников квартир. Документ пока только в первом чтении депутаты одобрили на заседании 5 октября.

Атанасова отметила, что не приостановленным остается "самый главный" пункт. Это положение о возможности включить в КРТ территории, которые до этого под комплексное развитие не попадали, уточнила активистка.

- Я перевожу на русский язык: "Если мы захотим, мы вас будем реновировать", - пояснила Атанасова.

По залу разнеслись недовольные возгласы. Член Общественного штаба от Невского района Шушкова добавила, что ее и ряд других представителей штаба возмущает закон о КРТ. Они выступают за отмену документа, заявила активистка. По ее словам, лучше написать новый закон, где прописать все детали. В частности, пункт о том, что в программу комплексного развития дом попадает, только если его жители сами выступили с такой инициативой.

"Единоросс" Антон Соловьев рассказал, что к нему якобы обращаются жители, которые наоборот очень хотели бы попасть в программу КРТ. По словам депутата, к нему как-то подошла бабушка с благодарностью за закон о комплексном развитии.

- Подходит, например, бабушка и говорит: "Спасибо вам большое, потому что я здесь живу одна. Здесь люди сдают квартиры узбекам, таджикам, неважно кому, просто приезжим, они появляются только на собраниях собственников жилья. Я хочу отсюда уехать", - рассказал парламентарий.

Жители Невского района ему не поверили. Некоторые заявили, что это частный случай, другие попросили не вешать им на уши лапшу.

- Я не хочу обвинять вас во лжи, но, я считаю, что вы лукавите, когда вы говорите о том, что вы знаете кого-то из собственников квартир, кто жаждет принять участие в программе КРТ, - выступила одна из жительниц.

Документ назвали "аморальным" и якобы нацеленным на "отжим имущества". После принятия этого закона, доверия к властям Петербурга не осталось, заявила участница встречи:

- Я против этого закона. Я считаю его антинародным. И люди, принявшие этот закон, вызывают лично у меня и других жителей моего города определенные эмоции. <...> К сожалению, власть себя дискредитировала такими законами, у нас нет доверия к вам.

"Должны для людей"

В основном петербуржцы Невского района говорили о своих опасениях и недостатках закона о комплексном развитии. Женщина, представившаяся Еленой Николаевной, поинтересовалась у депутатов, как кто-то может решать, что делать с ее частной собственностью. Парламентарии сослались на положение Градостроительного кодекса России, но жители все же настояли на том, что стоит запретить части собственников квартир решать судьбу другой части.

Еще несколько жителей рассказали, что их дома построены по экспериментальному проекту: трехметровые потолки, большие площади - они считаются "сталинскими панельками". Правда недавно в документах произошли изменения, сообщила петербурженка.

- На данный момент, почему-то, вдруг, документы приходят: "1-335" (серия домов стандартных хрущевок - прим. ЗАКС.Ру). Это получается либо подлог документов… <...> То есть наши дома - сталинские панельные, улучшенной планировки - в те же хрущевки, - рассказала женщина.

Депутаты попросили жительниц сообщить точные адреса их домов и пообещали разобраться с ситуацией. Также петербуржцы обратили внимание парламентариев на то, что уже сейчас некоторые управляющие компании могут якобы фальсифицировать протоколы общего собрания собственников, а значит и при решении о КРТ может произойти аналогичное.

Активно жители Невского района ратовали за предоставление им равнозначного жилья и желательно как можно ближе к адресу их нынешних домов: в границах муниципалитетов или даже дворов. Для этого они предложили запросить софинансирование из федерального бюджета, если у города нет необходимых средств. Рудаков с сомнением отнесся к этой идеи, а также заявил, что в случае ограничения переселения в границах муниципалитета, закон не будет работать.

- Если мы предусмотрим все ограничения, у нас будет закон, который так же будет не работать, - ответил Рудаков.

- Вы должны для людей работать, а не для строительного лобби, - прозвучало возмущение.

Жители напомнили депутатам, что в среду прозвучала информация о наличии уже двух инвесторов, заинтересованных в проекте по комплексному развитию территорий. Рудаков этой новости удивился, хотя присутствовал на заседании ЗакСа 5 октября, где про инвесторов именно в рамках комплексного развития рассказал представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

- В связи с тем, что было такое бурное обсуждение закона о КРТ, был ли хоть один инвестор, можно не называть его, кто хочет участвовать в этом проекте? - спросил на заседании ЗакСа у Сухенко депутат от "Единой России" Алексей Цивилёв.

- Я не имею возможности утверждать на основе каких-то обращений, заявок, состоявшихся планов. <...> Но, насколько мне известно, два потенциальных участника этой программы были. Они обсуждались, - ответил представитель губернатора.

Судя по всему, Рудаков этого момента заседания не запомнил. На встрече в Невском районе он предположил, что Сухенко говорил о старом законе о реновации, а жители могли что-то вырвать из контекста.

Не хотят петербуржцы из хрущевок жить и в "человейниках" - они выступили за ограничение высотности новых зданий. Также прозвучали мысли о том, чтобы оценкой недвижимости занимался не инвестор, так как он - заинтересованное лицо. Шушкова отметила, что и в программу КРТ дом не должен попадать по умолчанию, заявку на это должны подавать сами собственники квартир. Прозвучали и многие другие идеи, уже ранее озвученные и на собрании Общественного штаба, и в обращениях петербуржцев.

Депутат от "Единой России" Соловьев по итогу встречи сообщил ЗАКС.Ру, что ему понравилась мысль о том, чтобы сохранить за жителями хрущевок всю знакомую инфраструктуру. Речь идет о поликлиниках, детских садах и прочих социальных объектах. Соловьев заверил, что подобные встречи будут проходить и в других районах. Потом все предложения жителей будут собраны вместе, и их обсудят в Общественном штабе, поделился депутат.

- Есть эмоциональная оценка, которая постепенно переходит в какой-то конструктив. Наша задача - выбрать этот конструктив и сделать для наших жителей то, что будет для них удобно, не вызовет никаких сомнений и страхов, а инвестору даст возможность для работы, - сказал Соловьев.

Член Общественного штаба и активистка Невского района Шушкова тоже отметила, что подобные встречи проходят в "нервной обстановке". По ее мнению, это неудивительно: закон о КРТ - "безжалостный по отношению к жителям". Она выразила надежду, что документ все же отменят и примут новый уже с важными для петербуржцев положениями.

София Саттарова